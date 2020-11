Les activités liées à la production et la délivrance des passeports biométriques, reprennent ce lundi 30 novembre 2020 à Kinshasa.

Madame Marie Nznza Ntumba ministère des Affaires Étrangères, a dans un communiqué, informé qu’à partir de ce lundi 30 novembre, la vente des formulaires de demande des passeports ordinaires biométriques se fera dans les différentes agences de la Sofibank à Kinshasa.

Le ministère souligne que ce formulaire est personnel et non collectif et l’accès à la salle de capture sera conditionné par la présentation du bordereau de la banque.

Annoncée dans un premier temps le 23 novembre dernier, la reprise de la production et de la délivrance des passeports biométriques avait été reportée suite aux désaccords entre la ministre des Affaires Étrangères et son homologue des Finances, sur le choix de la banque censée réceptionner le produit de la taxe sur la délivrance de passeport.

Après harmonisation, deux banques ont été retenues. La Fbn Bank et la Sofibank où deux comptes ont été créés. D’après une source proche de ministère des affaires étrangères, seul la Sofibank dispose des formulaires pour l’instant.