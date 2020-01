RDC: la tension est vive à l’UNIKIN, pneus brûlés, jets de projectiles, la Police répond par des gaz lacrymogènes

La tension est très vive ce lundi à l’Université de Kinshasa (UNIKIN), situation 8h, des pneus brûlés, jets de projectiles. Aux jets de projectiles, la police répond par des gaz lacrymogènes.

Tout attroupement à l’intérieur du campus universitaire ou aux alentours est interdit par la Police. « Les policiers sont devant certains bâtiments comme les homes. Ils nous ont bloqué, mais certains étudiants ont réussi à brûler quelques pneus. Et il y a une sorte d’affrontement entre nous et eux », a expliqué un étudiant.

Les étudiants de cette alma mater, disent vouloir contraindre le gouvernement à baiser les frais académiques. « Nos revendications tournent autour des frais académiques. Auparavant, on payait 253.000 de G1 en L2. Le ministre avait réduit ce montant. Il avait que des classes de préparatoire, celles de G1 et celles de L1 devraient payer 210 000 FC. G2 et L2 devraient payer 171 000. Et maintenant, une nouvelle décision tombe: les classes de G1, celles de L1 et celles de préparatoires doivent payer 490 000 FC et les classes de G2 et L2 410 000 FC par an. C’est pour cela que les étudiants manifestent », a dit un étudiant.

La Police a fait usage des gaz lacrymogènes pour maitriser les étudiants en colère. Selon le Général Sylvano Kasongo, N°1 de la Police à Kinshasa, ces étudiants tentent de manifester en dehors du site universitaire et c’est ce qui a motivé le déploiement de la police. Il explique aussi que l’usage des gaz lacrymogènes a été motivé par le fait que certains parmi les manifestants jetaient des pierres et aux policiers.