RDC : la tension est montée d’un cran au sein de la coalition FCC/CACH

« Pour nous CACH, cette coalition tient à la volonté du Chef de l’État. Je crois qu’il en est de même pour le Front Commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila.

Pour le camp du Cap pour le changement CACH, « le jour où la boussole qui est le Chef de l’État va changer cette position, et dire qu’on ne va plus dans la coalition, nous allons nous aligner », a réagi Séraphin Umba, au sujet de la tension qui est montée d’un cran au sein de la coalition au pouvoir ce dernier jours suite à la destitution de Kabund, la loi Minaku et la désignation de Malonda.

Le secrétaire général de l’UDPS Kibassa, pense que « nous ne serons pas le premier à pousser le Chef de l’État Félix Tshisekedi à aller dans un sens que lui ne veut pas, c’est peut-être de l’apprentissage de la démocratie ».

S’agissant de ceux qui pensent que « le Chef de l’État doit écouter la base », l’UDPS Kibassa estime que ces derniers n’ont pas tort. « C’est le Chef de l’État qui a la vision. Nous en tant qu’intermédiaires entre le Chef de l’État et la base, nous avons pour Mission de calmer la base, la tempérer, en la faisant comprendre que tant que le Chef de l’État n’a pas changé cette option, il ne nous appartiendra pas de lui forcer la main ou le pousser à la rupture », a fait savoir Umba Kapepe.

Il signaler qu’au sein de la coalition Cap pour le Changement, certaines voies se sont levées pour exiger la fin de la coalition FCC-CACH. Celles-ci accusent le camp Kabila d’œuvrer pour étouffer les actions du président Félix Tshisekedi.