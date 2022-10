RDC : la situation des professionnels de la santé au centre de l’atelier de Bibwa 2

Ouvert jeudi 06 octobre 2022, à Bibwa, il est question de trouver des pistes de solutions aux revendications des acteurs de ce secteur.

La ville de Bibwa dans la commune de la N’sela à Kinshasa accueille depuis jeudi 6 octobre 2022, un atelier. L’objectif de cette rencontre est de réfléchir et proposer des pistes de solutions aux revendications de professionnels de santé en RDC. Ce sont les représentants du ban syndical (SYNAMED, SYLLIMED, SYMECO …) qui prennent part aux travaux de la commission chargée de l’harmonisation de l’enveloppe salariale et alignement à la prime de risque des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé de service public de l’État.

Ils réclament notamment l’augmentation des salaires, la mécanisation de nouvelles unités, l’admission sous statut, l’alignement à la prime de risque et la retraite honorable. En grève depuis juillet dernier, les hommes en blouse blanche regrettent le non-respect des engagements du gouvernement contenus dans l’accord signé entre les deux parties en août 2020.

Du côté du Synamed, on est catégorique. Les médecins membres du Synamed disent n’attendre rien que la réactivation de leurs avantages qui existaient déjà mais interrompus par le gouvernement.

« Les travaux viennent d’être lancés, nous attendons justement cette réactivation des avantages sociaux parce que qui dit réactivation, ça veut dire que c’était déjà activé. Comme disent les latinistes, Bis repetita. Donc les médecins sont régis par un statut spécifique. Ces avantages étaient déjà d’application depuis 2011. Ils ont été supprimés intentionnellement par le gouvernement pour nous faire payer un IPR à 15%. Il a fallu des protestations pour qu’on revienne à 3% et sans réactiver ces rubriques, aujourd’hui nous pensons que l’heure et le moment sont venus pour que le gouvernement puisse mettre en application l’article 26 du décret 06/130 du 11 octobre 2006, c’est pour ça que nous sommes là », a déclaré devant la presse, jeudi 6 octobre 2022, Fabien Nzoko, SG adjoint du Synamed.

Du côté du SYMECO, on espère qu’un consensus sera trouvé à l’issue de ces travaux.

« Bibwa 2 est la suite logique de Bibwa 1. On s’attendait à cette deuxième négociation avec le gouvernement. Ça nous permet de parachever des matières qui n’ont pas été traitées lors de Bibwa 1. Toutes les parties prenantes sont présentes et nous espérons qu’il y aura un consensus à la fin des travaux », s’est réjoui le Dr Juvénal Muanda, numéro un du SYMECO.

Rappelons que, ces discussions de Bibwa 2 entre le gouvernement et les bans syndicaux du secteur de la santé se poursuivent jusqu’au 8 octobre 2022.