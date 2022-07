L’ex-Onatra (Société commerciale des transports et ports) nous doit de l’argent. C’est un abonné comme tout autre. À ce jour, elle nous doit près de 3,8 milliards de francs Congolais. Déclare Jean-Bosco Muka directeur provincial de la Regideso/Kinshasa.

« Nous avons négocié avec nos amis de l’Onatra pour qu’ils nous paient un acompte de 300 millions, pratiquement moins de 10%. Ils étaient d’accord, mais malheureusement ils n’ont pas honoré leur engagement », dénonce le directeur provincial de la Regideso/Kinshasa.

Et d’ajoute, « on a même rabaissé cet acompte à 200 millions. On a attendu, mais ils n’ont pas payé, raison pour laquelle la Regideso a décidé d’interrompre la fourniture d’eau ».

Il reconnaît que »nous sommes tous du portefeuille, mais nous devons continuer à donner de l’eau à la population. Ne pas donner de l’eau à la population est un crime contre l’humanité. Alors, nous n’allons pas accepter de ne pas desservir la population en eau potable parce qu’il y a un abonné qui ne veut pas nous payer ».

Alors que tous les immeubles de la concession SCTP (ex-Onatra) sont totalement déconnectés du réseau de desserte, y compris les hôpitaux, Jean-Bosco Muaka rappelle que »nous sommes une entreprise commerciale comme eux. Si nous n’avons pas d’argent, nous n’aurons pas d’intrants et nous ne saurons pas non plus payer les agents ».

Pour lui, »l’eau c’est la vie, mais pour donner de l’eau à la population, il faut des moyens. Et nous n’avons pas d’autres ressources que les recettes ».

Pendant ce temps, la population dit « souffrir, pourtant, chaque mois l’entreprise retire à la source les frais de factures de la Regideso. Nous cotisons pour acheter le carburant afin d’aller chercher de l’eau ou il faut aller puiser dans des fuites des tuyaux de la Regideso. Le bidon revient à 1000 FC. On a 5 immeubles ici et tous n’ont pas d’eau ».