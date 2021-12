La rumba congolaise a été inscrite sur la liste représentative des patrimoines culturels immatériels de l’humanité depuis le 14 décembre 2021.

En fête, les artistes faiseurs de ce genre de musique d’origine congolaise n’ont pas cessé de réagir sur ce sacre qui fait plus que les réjouir, tout en ne manquant pas l’occasion d’appeler à l’amélioration.

Le chanteur de la rumba Wonsa Ndolomingu, plus connu sous le nom de Petit Wendo, a laissé entendre que les éléments texte et élégance sont à prendre en compte pour parler de la rumba.

« Si je dis que la rumba va bien, je mens. La rumba n’est pas qu’une danse, pas seulement la musique, il y a aussi un état d’esprit qui va avec, une élégance appropriée et il y a l’aspect texte qui est aussi à prendre en compte. Je ne suis pas contre les jeunes qui font de la rumba mais ils doivent retourner au modèle ancien dans les textes car un artiste est un éducateur de masse. Nos aînés véhiculaient toutes sortes de messages à travers la musique mais aujourd’hui, il y a des chansons qu’on ne peut pas suivre en famille », a-t-il déploré.

Et d’ajouter que les anciens artistes ont fait leur temps mais pour lui, la rumba qui est actuellement dans le patrimoine immatériel de l’humanité est celle de leur époque. La rumba de base, celle de Adou Elenga, Jeannot Bombenga, Grand Kallé, Lutumba Simaro, Luambo Makiadi, Wendo Kolosoy, etc.

« La rumba est jouée partout dans le monde, le regret est qu’elle rentre dans le patrimoine de l’humanité après d’autres styles de musique. À l’UNESCO, ce n’est pas seulement la musique qu’on inscrit sur la liste des patrimoines, ça peut être un tam-tam ou autre chose qui est l’identité d’un peuple. La rumba est notre identité, nous congolais »

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, qui s’est exprimé au sujet de la rumba la considère comme « la composante la plus fédératrice des peuples de deux Congo, et un élément capital de sauvegarde de l’unité nationale ». Il a chargé le Premier Ministre de conduire des réflexions devant permettre de produire un plan d’action stratégique visant à promouvoir significativement la musique congolaise, en général, et la Rumba congolaise, en particulier.