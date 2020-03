RDC : la province du Sud-Ubangi se porte candidate pour piloter la ZES de la région de l’Équateur

La province du Sud-Ubangi se porte candidate pour abriter la Zone économique spéciale (ZES) pilote de la région de l’Équateur, au nord-ouest du pays.

Le gouverneur de cette province, Jean- Claude Mabenze a rencontré lundi 16 mars le ministre de l’industrie, Julien Paluku à Kinshasa à cet effet, et lui a même signifié la disponibilité de l’espace devant accueillir les activités industrielles.

La ZES de l’Equateur est l’une de six sur toute l’étendue du pays à savoir Katanga, Kivu Kasaï, et la zone Kinshasa ainsi celle de la Province orientale.

« Nous avons sollicité d’être une zone économique spéciale et nous sommes venu lui présenter les éléments de notre dossier. Nous voulons attirer des investisseurs, il faut qu’ils soient réunis dans un espace qui leur offre toutes les infrastructures nécessaires pour le développement de leurs activités et nous avons trouvé cet espace c’est à Gwaka. Nous pensons que ceux qui vont s’installer là-bas vont trouver toutes les conditions nécessaires pour travailler et produire sans payer des taxes exagérées, des taxes qui permettent aux industrielles et aux investisseurs qui veulent bien venir chez nous de travailler sans tracasseries », a déclaré Jean- Claude Mabenze, gouverneur du Sud-Ubangi.