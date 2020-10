RDC: la Première dame lance « Congo au féminin » à Kinshasa

La Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi a procédé, jeudi à Kinshasa, au lancement officiel des activités dans le cadre du concept « CONGO AU FEMININ », indique un communiqué de presse de sa Fondation.

Selon la source, la Première dame veut honorer à travers ce nouveau concept, les femmes qui se sont distinguées d’une certaine manière et qui ont laissé leurs empreintes dans l’histoire du Congo.

Le concept « CONGO AU FEMININ », précise la source, c’est aussi de raconter l’histoire des femmes fortes, faire entendre leurs voix et leur accorder le mérite de leurs efforts.

La méthodologie adoptée par la Première dame de la République pour honorer ces héroïnes est d’aller à leur rencontre, recueillir leur témoignage, leur donner une plateforme d’expression et améliorer leurs conditions de vie comme celle de leur famille.

A ce jour, indique la même source, deux femmes d’exception ont déjà été visitées par la Première dame de la République, à savoir Mme Catherine Nzuzi wa Mbombo, l’une des femmes politiques influentes qu’ait connu la RDC et Micheline Sasa, première femme Colonel du Zaïre et d’Afrique et actuellement secrétaire général aux Anciens combattants.

Sur la liste des femmes à honorer en 2020, après 60 ans de l’indépendance de la RDC, indique la même source, on peut citer Maman Angebi, première speakerine à télé Zaïre ou encore Maman Sese, épouse de feu Maréchal Mobutu.

Des médailles «Congo au féminin» leur seront remises en signe de reconnaissance pour les loyaux services rendus à la nation.

Ce concept s’inscrit dans la droite ligne de la vision « Plus Fortes » de la Première dame dont l’objectif principal est la valorisation de la femme congolaise, signale-t-on.

Source: ACP