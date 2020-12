L’honorable François Nzekuye demande à ses camarades de rester fidèles et conseille à ceux qu’il considère comme “des brebis galeuses” d’effectuer un retour au bercail.

Le député national François Nzekuye a réagi après l’échec de Mabunda. Ce cadre du PPRD pense que certains de ses collègues leur ont passé un message. Il pense par ailleurs qu’il faut une réorganisation de la plateforme FCC pour pouvoir gagner lors des prochaines élections des membres du bureau de l’Assemblée nationale.

« Nous avons perdu. Il y a certains de nos collègues avec qui nous avons cheminé ensemble depuis de longues années et qui ne veulent peut-être plus. Il y en a aussi, comme dans toute société qui sont des mécontents et qui nous ont passés un message par ce vote. Nous allons en tenir compte et nous réorganiser pour gagner à nouveau lors des élections des nouveaux membres du bureau définitif. La plupart des députés qui ont fait tomber le bureau Mabunda sont du FCC. Nous allons travailler pour occuper à nouveau le bureau”, a-t-il lâché.

Ce cadre de la formation politique de Joseph Kabila, refuse de croire que la majorité a basculé. Il pense qu’à la limite, il pourrait y avoir des individus qui commencent à courtiser d’autres tendances politiques. Cependant, il estime que cela pourrait se vérifier lors des élections des nouveaux membres du bureau définitif.

En définitive, 484 députés sur 500 avaient pris part à cette plénière. Tous les ténors de l’ancienne mouvance présidentielle dont Néhémie Mwilanya, coordonnateur du FCC, étaient présents à cette plénière cruciale dans le bras de fer entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Finalement, Jeanine Mabunda et son bureau sont tombés, mais pour certains caciques du Front Commun pour le Congo, le vote de jeudi à l’Assemblée nationale n’est qu’un accident de parcours.