RDC-la peur dans le camp des magistrats : ils exigent une protection rapprochée maximale

Il claire qu’un problème de sécurité des magistrats se pose, surtout de ceux qui instruisent des dossiers délicats, alerte le Syndicat des magistrats du Congo ( Synamag).

Ce constat est fait après le décès brutal de Raphaël Yanyi, juge président dans le procès Vital Kamerhe et compagnie, mercredi 27 mai, dans des circonstances non encore élucidées alors qu’il venait de présider, la veille, la deuxième audience de cette affaire de détournement des deniers publics.

Pour Edmond Issofa président du Synamag, pour ce qui du procès 100 jours, « avant même que le dossier ne soit renvoyé en fixation, les habitués du net ont vu des messages de menace à l’égard des magistrats du Parquet qui instruisaient le dossier ».

Raison pour laquelle « il faut qu’il y ait une protection, puisqu’il s’agit d’une question extrêmement importante, une question de grosses sommes d’argent ».

La peur dans le camp des magistrats, depuis un certain temps, depuis que les juges se sont réveillés et ont commencé à toucher ce qu’on appelle couramment les intouchables, le monde politique semble être en ébullition comme qui dirait, on ne veut pas voir les magistrats continuer à travailler.