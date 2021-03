Bintou Keita nouvelle Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies et cheffe de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), est arrivée mardi à Kinshasa en provenance de New York aux USA, via Paris.

Jouissant d’une expérience de 30 ans à l’ONU dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement de l’humanitaire, la Guinéenne Bintou remplace à ce poste Leila Zerrougui en fin mandat à la tête de la MONUSCO.

La RDC, confrontée à une insécurité dans sa partie Est, entretient une des plus importantes missions des Nations Unies dans le monde en termes d’effectifs de soldats et de la durée de la mission (plus de 20 ans).

La nouvelle cheffe de la MONUSCO a été accueillie à sa descente d’avion à l’aéroport international de N’djili par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations unies à la MONUSCO, David Mal.