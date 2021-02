La Mission des Nations-Unies pour la stabilisation au Congo (MONUSCO), a lancé, vendredi 12 février dernier, un projet visant la réduction des violences communautaires au profit d’enfants associés à des groupes armés à l’Est de la République Démocratique du Congo.

« 60 enfants de Beni, 20 de Mavivi Mbau et 40 d’Oicha bénéficieront d’une formation à un métier pour faciliter leur réintégration dans les communautés », dit la MONUSCO dans son compte-rendu d’actualité publié ce mercredi 17 février dernier.

Il sied de signaler que, ce projet a été lancé à l’occasion de la célébration, le 12 février, de la Journée internationale de lutte contre le recrutement des enfants dans les groupes armés, journée dite « de la Main Rouge ». Cette célébration marque l’anniversaire de la signature d’un protocole annexe de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui interdit l’utilisation d’enfants dans les conflits armé.

La MONUSCO a fait savoir qu’à ce jour, les FARDC n’ont plus d’enfants dans leurs rangs. Toutefois, le défi reste encore au sein des groupes armés où on continue à enregistrer des cas de recrutement et utilisation d’enfants par les milices et les groupes armés », ce le constant fait par la Monusco.