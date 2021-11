Le président de la Dynamique pour une sortie de crise (DYSOC), Lisanga Bonganga, se dit satisfait de la mobilisation de «plus de 4 millions» de Congolais dans la seule ville de Kinshasa, lors de la marche du Bloc patriotique.

« La DYSOC est convaincue que cette marche, aux allures d’un referendum, qui a mobilisé plus de quatre millions de Congolais dans la seule ville de Kinshasa, bravant la pluie et les intimidations diverses, constitue un sévère avertissement à l’endroit du pouvoir en place (…) », affirme Lisanga Bonganga dans une déclaration politique faite le mardi 16 novembre.

La DYSOC a dans cette déclaration, expliquée que la manifestation populaire était organisée notamment dans le but de dire non « à l’escroquerie du peuple à travers RAM, la persistance et l’amplification de l’insécurité dans la partie Est du pays ainsi que la crise alimentaire qui a déjà atteint plus de 27 millions de Congolais ».

« Après avoir participé activement à la marche pacifique organisée le samedi 13 novembre par les forces sociales et politiques de la nation, à l’initiative des Laïcs catholiques et protestants, regroupés au sein du CALCC et de MILAPRO, la DYSOC félicite vivement le peuple congolais pour avoir participé massivement à cette marche de protestation contre une CENI de Denis Kadima, politisée à outrance et dont l’objectif est d’organiser la fraude électorale en 2023 », écrit Lisanga Bonganga par ailleurs président national de la Convention Chrétienne pour la Démocratie (CCD).