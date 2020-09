RDC: la FEC plaide pour une véritable révolution verte

La Fédération des entreprises du Congo (FEC) a plaidé auprès de la présidente de la chambre basse du Parlement, Jeanine Mabunda Liyoko, pour une véritable révolution verte, au cours d’une audience qu’elle lui a accordée mercredi, a déclaré l’administrateur délégué de la FEC, Kimona Bononge, à l’issue d’une audience qu’elle a accordée mercredi, à une délégation de la FEC.

Kimona Bononge, chef de la délégation, a salué l’initiative de la présidente de l’Assemblée nationale Jeanine Mabunda Liyoko, de s’entretenir avec le patronat congolais en prévision de la session ordinaire de septembre, une session essentiellement budgétaire, soulignant qu’avec l’agriculture il y a moyen de limiter l’exode rural en assurant à chacun un bien-être dans son milieu de vie.

« Le gouvernement doit avoir le courage politique de supprimer toutes les taxes et autres entraves à la relance de l’agriculture », a souligné l’administrateur délégué de la FEC, soucieux de voir l’économie congolaise reposer d’abord sur l’agriculture (secteur générateur d’emplois massifs) et non sur les mines comme c’est le cas aujourd’hui.

La FEC, rappelle-t-on, dénonce les tracasseries dont ses membres sont victimes auprès des divers services de l’État. « C’est ce qui ne favorise pas un bon climat des affaires », a-t-il conclu.

Source: ACP