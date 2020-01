RDC: « la dissolution du parlement n’est pas à l’ordre du jour » (V. Kamerhe)

La dissolution du parlement pour le chef de l’Etat n’est pas à l’ordre du jour, a précisé la présidence de la République dans une note expliquant le discours de Félix Tshisekedi devant les congolais de Londres.

« Il ne souhaiterait pas en le faisant, créer une crise au pays. Toutefois, a-t-il souligné, s’il est mis dans une situation où il n’arriverait pas à satisfaire le peuple qui l’a élu, il n’y aura pas d’autre choix », a ajouté la note de l’équipe de communication de la Présidence.

Pour ce qui est de la coalition FCC-CACH, poursuit le document, le Président de la République, « a conscientisé tout le monde, que ce soit les membres de FCC que ceux de CACH de travailler pour l’intérêt supérieur de la nation et non pour les familles politiques auxquelles nous appartenons ».

« Nos détracteurs commencent déjà à murmurer et à nous prêter de mauvaises intentions en disant qu’après une année, conformément à la constitution, le président devrait dissoudre le parlement. Alors que moi personnellement, je ne rêve pas pour le moment de le dissoudre pour éviter une crise au pays. Par contre, si vous me poussez ou me mettez dans une situation telle que je ne sois plus à mesure de servir mon peuple comme il se doit et que j’estime que

« Si la mission pour laquelle j’ai été porté à la tête de l’Etat est étouffée, je n’aurai pas d’autre choix que de dissoudre le parlement », avait déclaré Félix Tshisekedi à Londres