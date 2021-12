Le président national de la formation politique, l’Union pour la Nation Congolaise (UNC), Vital Kamerhe a bénéficié d’une liberté provisoire lundi 6 décembre 2021, devant la Cour de Cassation.

Il faut dire que, cette nouvelle qui a inondé les réseaux sociaux, n’est pas encore confirmée par des proche de Vital Kamareh et même au sein de son parti politique UNC, qui disent attendre la décision officielle.

Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République, est détenu depuis avril 2020 dans le cadre du Procès lié aux travaux des 100 jours de Félix Tshisekedi. Il avait été condamné au premier degré à 20 ans des travaux forcés pour détournement des deniers publics. Une accusation toujours rejetée par lui et des millions des congolais qui soutiennent sa lutte. Au second degré, le juge avait réduit sa peine à 13 ans.

I faut dire que, dès le début de la procédure judiciaire en son encontre, la liberté provisoire avait toujours été refusée à cet ancien Président de l’Assemblée nationale et ancien Directeur de Cabinet du Président Tshisekedi.

Depuis, des voix s’élèvent pour dénoncer un « procès politique ». Le Président Tshisekedi avait estimé que Kamerhe était un homme « sérieux et correct » et qu’il jouerait un rôle important dans le pays. Et ses avocats ont plusieurs fois sollicité sa mise en liberté provisoire pour bénéficier des soins de santé adéquats mais sans succès.

Ce qui semble avoir été entendu puisque la cour s’est basée sur le rapport médical du condamné, qui indique un état est très critique, pour accepter la libération provisoire.

Pour l’instant, il ne s’agit que d’une liberté provisoire en attendant que la Cour de Cassation se prononce sur la requête d’annulation des juges du premier et second degré.