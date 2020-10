Le ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l’information et de la communication (PT-NTIC), a échangé avec des techniciens de la firme égyptienne Benya Capital dans son cabinet de travail.

Cette rencontre intervient après la signature d’un mémorandum d’entente entre les deux parties et entre dans le cadre de la matérialisation du projet de construction de 16.000 Km de fibre optique pour le réseau national large bande.

Augustin Kibassa et les opérateurs du secteur, les techniciens égyptiens ont fait la projection du projet et expliqué les différentes étapes qui ont conduit aux choix des axes et tracés pour le déploiement des 16.000 Km du réseau fibre optique en République Démocratique du Congo.

« Nous avons la joie d’être avec son Excellence le ministre des télécommunications et TIC et nous avons donné un aperçu général du projet de réseau de fibre optique national aux opérateurs mobiles en RDC. Nous parlons ici de la transformation numérique, une exigence maintenant dans beaucoup de pays. RDC a mis au top de ses priorités l’importance de la transformation numérique et de pouvoir dépasser la faille économique et améliorer la vie des citoyens. Elle va aider au bonheur journalier et économique dans la vie pratique », a déclaré Osama Qadan, chargé des opérations de la firme égyptienne.