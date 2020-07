RDC : la confusion s’installe à la tête de la CENI!

Le processus de désignation de nouveaux membres du bureau de la Commission électorale Nationale Indépendante (CENI), suscite des tensions au sein de l’opinion.

Des réactions consécutives à l’entérinement, le jeudi 2 juillet dernier, par l’Assemblée nationale de Ronsard Malonda comme délégué des confessions religieuses à la tête de la CENI. Un candidat contesté par d’autres organisations de la société civile mais aussi des partis politiques qui appellent à des manifestations publiques pour faire barrage à cette désignation.

Premier à dégainer, le présidium de la plateforme des confessions religieuses représenté par l’Eglise catholique et l’Eglise du Christ au Congo. Dans une correspondance au Chef de l’Etat, Ambongo et Bokundoa lui demandent carrément de rejeter « la proposition controversée de nomination de Ronsard Malonda comme président de la CENI entérinée par l’Assemblée nationale » et de « convoquer les composantes » afin de « désigner les personnalités qui répondent aux critères légaux ».

Pour la Conférence épiscopale nationale du Congo, le choix de Ronsard Malonda consacre la médiocrité des élections de 2023. Les leaders de LAMUKA embouchent la même trompette, qualifiant cet entérinement d’irrégulier. L’UDPS y voit l’ombre du FCC dans ce choix et se prononce pour un rejet « catégorique » de cette désignation. Le parti présidentiel ne s’arrête pas là, il appelle à une marche de protestation le jeudi 9 juillet prochain.

Des points de vue que ne partage pas la formation politique de l’ancien président de la République Joseph Kabila, le PPRD fait remarquer que l’Assemblée nationale n’a fait qu’entériner le choix des confessions religieuses dont 6 sur les 8 avaient voté pour Ronsard Malonda.