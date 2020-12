Bernard Takaishe Ngumbi, vice-ministre de la justice en séjour à Kindu pour l’inspection des établissements pénitentiaires, a au cours d’un meeting à la tribune centrale de la ville de Kindu appelé à la fin de la coalition FCC-CASH.

S’adressant en swahili a des centaines personnes venues l’accueillir, il a affirmé que la coalition FCC-CASH est une page tournée. « Nous disons que nous ne voulons plus … ces histoires de coalition. C’est une page tournée. Le président de la république va prendre certaines mesures pour assurer le développement de notre pays. Notre pays a beaucoup de ressources naturelles qui ne profitent pas à nous le peuple, certaines personnes ont pris le pays en otage et ne veulent pas son développement… par rapport à tous ces problèmes, le président de la république a dit que c’est fini » clame-t-il.

Bernard Takaishe Ngumbi affirme que le partenaire du CACH, le FCC n’a pas la volonté de développer le pays. « Nous avons regardé comment nous étions en train d’évoluer ensemble dans ce gouvernement. Nous nous sommes rendu compte que nos partenaires n’ont pas la volonté de développer le pays. C’est ainsi que le président de la république a pris une grande résolution, celle qu’on appelle la consultation. Aujourd’hui, le président de la république veut à ce qu’il y ait une nouvelle classe politique qui a l’éthique et qui sait différencier la chose publique à celle privée. Nous ne voulons plus la corruption, la concussion et le trafic d’influence. Si vous bloquez les institutions du pays, est-ce qu’il y aura développement au pays ? »