Le chef de l’État Félix Tshisekedi, a inauguré le nouveau siège de la Caisse nationale de solidarité sociale des agents publics (CNSSAP). Le nouveau siège rénové flambant neuf de la CNSSAP, se trouve sur la 8ème rue dans la commune de Limete, à Kinshasa.

Le président de la République Félix Tshisekedi, soucieux du bien-être social des fonctionnaires de l’Etat, a procédé à l’inauguration de ce bijou immobilier de la Fonction publique le 30 novembre 2021.

Avant la coupure du ruban symbolique et le dévoilement de la plaque commémorative de la CNSSAP, deux discours ont été prononcés, notamment celui du chef de mission de la caisse et celui du vice-Premier ministre de la Fonction publique, Modernisation et Innovation du service public, Jean-Pierre Lihau.

Après le mot de bienvenue du chargé de mission, M. Tombola Muke, Jean-Pierre Lihau s’est réjoui de la présence du chef de l’Etat à cette cérémonie. Il a, par ailleurs, qualifié cette journée d’exceptionnelle, car elle consacre la nouvelle gouvernance dans notre pays. Il a également présenté un tableau de la situation des retraités.

À cet effet, il a fait savoir qu’au moins 350.000 agents sont en attente de leur retraite. Ajouter ce nombre, les agents actifs actuels, les effectifs et la masse salariale débordent. Le bien-être du retraité congolais n’est pas une urgence, mais plutôt une priorité du gouvernement, a-t-il précisé.

Pour rappel, La CNSSAP a été créée pour organiser et gérer les prestations de sécurité sociale des agents publics de l’Etat et leurs familles dans un régime contributif.

Il sied de noter que, le nouveau siège inauguré par le président de la République, comprend un bâtiment principal de trois étages avec ses 59 bureaux, un centre d’accueil VIP, une salle de réunion et un réfectoire, une salle de gymnastique et une infirmerie, ainsi qu’un bâtiment annexe réservé aux archives.