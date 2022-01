Maman Mbilia Bel est officiellement membre de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). « Je suis heureuse d’adhérer à ce parti. Nous devons soutenir notre chef Félix Tshisekedi. Nous sommes derrière lui . Nous apportons notre soutien pour qu’il dirige le pays d’une bonne manière ».

« Je suis contente d’être accueillie et je présente tous mes vœux au couple présidentiel et aux dirigeants et à la famille de l’UDPS ».

63 ans, Marie-Claire Mboyo Moseka est considérée comme une vraie icône de la musique congolaise. Pendant plusieurs décennies, elle a partagé la gloire avec Tshiala Muana, une autre voix forte des chanteuses congolaises.

De son côté, la reine du Mutwashi a une plus grande expérience en politique. Pendant près de deux décennies, elle a soutenu Joseph Kabila au sein du PPRD.

En RDC, la musique et la politique ne sont pas si éloignée l’une de l’autre. Les politiciens ont toujours eu recours aux musiciens pour la propagande. De plus en plus, ces derniers ne se limitent pas aux chansons pendant les campagnes et se présentent même comme candidats avec des fortunes diverses. C’était le cas avec Werrason ou encore Barbara Kanam.

D’autres comme Koffi Olomide, membre de l’AFDC-A, ne se sont limités (jusque-là) qu’à l’adhésion à un parti politique.