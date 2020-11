RDC : la CENCO reçue par Martin Fayulu

Cette réunion a permis aux évêques d’écouter le candidat à la dernière présidentielle, qui revendique toujours la victoire à la dernière élection présidentielle.

La Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) a été reçue mercredi par Martin Fayulu. Mgr Marcel Utembi Tapa et Donatien Nshole Babula étaient de la délégation. Les évêques ont écouté le candidat à la dernière présidentielle, qui revendique toujours la victoire, et lui ont fait part de leur position par rapport à la crise politique et institutionnelle actuelle.

Martin Fayulu a également présenté son plan de sortie de crise. Il a également expliqué pourquoi il ne pouvait pas se présenter aux consultations initiées par Félix Tshisekedi. Pour lui, il est urgent d’entamer les réformes institutionnelles et d’organiser des élections anticipées.

Le même jour, les délégués de l’épiscopat était également reçus par Joseph Kabila après avoir échangé avec Félix Tshisekedi. Une mission de bons offices qui ne dit pas son nom a été enclenchée eu égard à l’incertitude du rendement et aux récents soubresauts sur la scène politique congolaise.