RDC: la CAE condamne l’attentat terroriste contre une église

Le Secrétariat de la Communauté d’Afrique de l’Est (CEA) a condamné mardi l’attentat à la bombe perpétré dimanche dernier contre une église dans l’est de la République démocratique du Congo et qui a fait plusieurs morts parmi les fidèles.L’attentat, imputé aux rebelles ADF (Forces démocratiques alliées) liés à l’Etat islamique, a fait 17 morts et 39 blessés dans une église pentecôtiste de Kasindi, dans la province du Nord-Kivu. L’armée congolaise a qualifié l’attaque d’acte terroriste.

Dans une déclaration, le secrétaire général de la CAE, Peter Mathuki, a condamné « dans les termes les plus forts l’attaque horrible contre des fidèles dans une église de la ville de Kasindi ».

Mathuki a qualifié cette attaque de « crime lâche et odieux » et a présenté ses condoléances aux familles des victimes, au peuple congolais et au gouvernement. Il a également souhaité un « prompt rétablissement aux blessés ».

« La CEA s’engage à rétablir la paix dans l’est de la RDC et apporte son plein soutien dans la recherche d’une solution durable à la situation sécuritaire prolongée », indique la déclaration.

En outre, l’Organisation continue d’appeler toutes les parties à établir « un cessez-le-feu immédiat, à respecter le droit international et à assurer la sécurité des civils, afin de permettre une solution pacifique au conflit en cours. » Le secrétaire général a réitéré l’appel lancé par les dirigeants régionaux à tous les groupes armés de l’est de la RD Congo pour qu’ils déposent les armes.

L’est de la RD Congo abrite plus de 120 groupes armés locaux et étrangers accusés de diverses violations des droits de l’homme. Les rebelles ADF, originaires d’Ouganda, sont l’une des trois milices étrangères qui doivent retourner dans leur pays après leur désarmement décidé lors du mini-sommet de Luanda en novembre 2022.