Le chanteur Koffi Olomide, ambassadeur de la culture congolaise, à dans son programme présenté, le 12 mars dernier, prévoit l’organisation d’un symposium sur le livre scolaire et parascolaire de l’histoire de la rumba.

Le lieu choisi est la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Kinshasa, au département des sciences historiques. Koffi voudrait réunir les historiens, écrivains, pédagogues, musicologues, bédéistes, éditeurs et bien d’autres experts, pour écrire les manuels scolaires sur l’histoire de la Rumba.

Interrogé par nos confrères de l’actualité.cd, à ce sujet un écrivain et enseignant d’école secondaire. Yann Kheme. Il affirme que ces ouvrages permettront aux élèves congolais de se familiariser avec l’histoire de ce patrimoine national, devenu mondial. Mais aussi d’apprendre ses codes, ses contenus, et donc de se plonger dans leur propre histoire.

« Que ce soit en tant qu’écrivain ou en tant qu’enseignant, les projets d’édition de livres sont toujours bien accueillis. Et ils suscitent encore de l’admiration lorsqu’ils abordent notre vécu, les réalités que nous vivons au quotidien. Parmi les richesses immuables que nous possédons, il y a le fleuve, il y a aussi la rumba. Les valoriser ainsi est un motif de fierté », dit-il.

Enseigner la rumba en langue nationale. Il se pose tout de même la question de savoir si ces ouvrages seront écrits en langue nationale ou en français, langue officielle. Si cela est fait en langues nationales, ce sera le plus grand bien des élèves, reconnaît Yann Kheme.

« La petite expérience a montré cependant que les élèves sont plus intéressés et s’investissent beaucoup quand on leur enseigne l’histoire littéraire congolaise, la musique congolaise, surtout dans les langues d’ici, leur langue du cœur. Beaucoup rêvent encore en lingala, swahili, ciluba et kikongo », ajoute-t-il.

Quant à l’impact de ces écrits sur les enfants, Yann Kheme pense que cela dépendra largement du contenu et des auteurs qui les auront écrits. Il leur recommande de penser au public pour lequel ces livres seront écrits et les rendre intéressants. Aussi de penser aux genres littéraires qui intéressent le plus les enfants.