RDC : Kabund institue une commission chargée d’examiner les preuves d’enrichissement illicite de membres de l’UDPS au pouvoir

Le parti présidentiel a annoncé jeudi 5 mars dernier, la mise en place d’une commission chargée de « recevoir et analyser » les preuves liées à l’enrichissement illicite de ses membres au pouvoir. Ceci fait suite aux allégations des évêques catholiques.

« Cela étant, tout en reconnaissant la probité morale du parti, la présidence de l’UDPS, met en place une commission ad hoc chargée de recevoir et d’examiner les éléments de preuve que détiendraient les auteurs de ces accusations afin de clarifier cette situation », indique un communiqué de l’UDPS.

Cette disposition devrait aussi concerner la famille du chef de l’Etat accusée notamment par un ancien candidat à la présidentielle, de « piller » les minerais dans la région du Katanga.

« Au regard de la gravité de ces accusations, la présidence du parti rappelle à l’opinion tant nationale qu’internationale que le combat de l’UDPS se fonde sur les valeurs de la bonne gouvernance et du respect de l’Etat de droit, et qu’à ce titre elle ne saurait accepter qu’un individu ou groupe d’individus ternisse l’image du parti et celle du président de la république, dans le seul but de détourner l’attention du peuple congolais de ce noble combat », ajoute le communiqué de l’UDPS.

Pour rappel, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), avaient, dans un message intitulé : « coalition pour quel but ? », dénoncé « l’enrichissement injustifiable et scandaleux d’une poignée d’acteurs politiques au détriment de la grande majorité de la population. ». Ils avaient aussi regretté la persistance de la corruption et détournements du dernier public. « Le comble est que ces détournements sont l’œuvre de ceux-là mêmes qui sont appelés à être des garants du bien commun. Les mesures annoncées pour combattre ces maux demeurent sans effets », avaient dénoncé les prélats catholiques.