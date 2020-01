RDC : JP Bemba, dénonce l’absence de l’autorité de l’État en Ituri à Beni et à Minembwe

Le président du Mouvement de Libération du Congo a, dans son message, apporté son soutien aux familles et proches des forces de sécurité présentes dans les zones d’opérations pour la paix et la stabilité.

Le leader du Mouvement de Libération du Congo (MLC), a, dans son message de vœux le 31 décembre 2019, déclaré qu’il est inadmissible qu’au 21e siècle le congolais puisse vivre en dessous du seuil de pauvreté.

Pour Jean-Pierre Bemba, il faut capitaliser notamment le fait que la République Démocratique du Congo dispose de plus de 50% des réserves mondiales du cobalt et qu’elle figure dans le top 5 des exportateurs du cuivre.

Ce haut cadre de la coalition politique LAMUKA, déplore l’absence de l’autorité de l’État, qui est à la base notamment des massacres des civils par des groupes armés à Beni au Nord-Kivu.

« Après un an de changement de régime sur fond d’élections chaotiques qui ont créé une fracture importante au sein de nos populations, il est temps que nous puissions doter la RDC d’un plan de développement économique et ainsi entreprendre des réformes essentielles, notamment celle vitale du processus électoral afin de préparer ce qui devraient être des élections crédibles et transparentes dans l’avenir. L‘absence de l’autorité de l’État a conduit aux dérives que l’on observe en l’occurrence en Ituri, à Beni et à Minembwe », a le président du MLC.