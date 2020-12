Jonas Tshombela président de la nouvelle société civile congolaise (NSCC), a dans un point de presse tenu ce mardi à Kinshasa et en marge de la gouvernance électorale à l’horizon 2023, alerté les autorités de “l’extrême urgence et la nécessité de la réforme de la CENI avant la désignation de ses animateurs.

Jonas Tshombela estime qu’il est déjà temps que les préparatifs débutent.« Le temps ne semblant être notre allié, la NSCC tire la sonnette d’alarme et alerte les autorités de la République et les responsables de la nouvelle coalition politique en gestation de l’extrême urgence et nécessité de l’amélioration du quotidien du peuple congolais ». déclare Jonas Tshiombela, Coordonnateur national de la NSCC.

Et d’ajouter : « la Nouvelle Société Civile Congolaise salue la dissolution de la coalition FCC-CACH de triste mémoire. Cependant, elle attire l’attention de tous les acteurs politiques épris de changement sur les adhésions massives à l’Union Sacrée de la Nation. Ces adhésions doivent se faire en toute sincérité et honnêteté ».

Pour rappel, la NSCC est une plateforme de la société civile en RDC composée de 800 organisations membres œuvrant dans plusieurs domaines d’intervention de la vie nationale. Elle est représentée dans les 26 provinces de la RDC et dotée d’une personnalité juridique.