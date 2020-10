Le président de l’Assemblée provinciale du Sud-Ubangi Monseur John Degbalase, a démissionné de ses fonctions mercredi 14 octobre.

Selon notre source sur place, c’est suite à une crise qui a élu domicile au sein du bureau de cet organe délibérant où 4 autres membres avaient retiré leur confiance au Président John Degbalase à cause notamment de son incompétence.

Il sied de signaler que, le président de l’assemblée provinciale du Sud-Ubangi, était déchu en avril 2019 puis réhabilité en janvier 2020 par la Cour constitutionnelle. Mais la cohabitation était devenue difficile. Il a fini par jeter l’éponge « pour promouvoir la paix et la Concorde » dit John Degbalase membre du regroupement politique AFDC et Alliés de Modeste Bahati Lukwebo.

« Soucieux de promouvoir la paix et la Concorde, la cohésion entre les filles et fils du Sud-Ubangi, je prends solennellement et librement la décision de démissionner ce jour 14 octobre 2020 de mes fonctions du président de l’Assemblée Provinciale du Sud-Ubangi. Je demande à la plénière conformément au règlement intérieur, de prendre toutes les dispositions utiles pour que soit organisé les élections du nouveau président », a déclaré John Degbalase.

Pour rappel, 17 députés provinciaux sur les 25 que compte actuellement l’Assemblée provinciale du Sud-Ubangi l’avaient désavoué pour motif d’incompétence et de manque de cohésion avec ses collègues membres du bureau.