L’honorable Chérubin Okende ministre du Transport, a annoncé la création d’une nouvelle société nationale d’aviation qui sera dénommée « Air CONGO».

Le coordonnateur national de l’association africaine de défense des droits de l’homme (Asadho), Jean Claude Katende, s’oppose à cette idée du gouvernement. Pour lui, l’actuel régime veut se caractériser comme celui de Joseph Kabila, en créant des entreprises parallèles au moment où le pays possède déjà une société d’aviation « Congo Airways ».

# RDC: Nous sommes incapables de rendre Congo Airways rentable et viable, nous allons créer Air Congo. C'est une chimère. — Jean Claude Katende (@JeanClaudekat2) October 17, 2021

Pour cet activiste des droits de l’homme, le gouvernement devrait plutôt doter la société Congo Airways des nouveaux aéronefs et propulser un nouveau management au sein de cette société.

« Comment un État sérieux peut avoir deux sociétés publiques d’aviation ( Congo Airways et Air Congo)? Pourquoi on ne peut pas doter seulement Congo Airways des nouveaux avions et un nouveau management ? Cette pratique du régime Kabila de créer des sociétés parallèles revient encore? » a-t-il twitté.