L’ancien directeur de cabinet du chef de l’État Félix Tshisekedi, l’a dit dans une déclaration rendue publique dimanche 14 février 2021 dans la soirée. « Je rappelle que j’ai toujours travaillé sans cesse pour mon pays et le bien-être de sa population. J’en appelle donc avec patriotisme et dévotion tous les militants et cadres de mon parti UNC, les partis alliés, associations et mouvements affiliés, à soutenir sans faille toutes les actions tendant à améliorer le social de la population de notre pays d’où qu’elles viennent. Car notre obsession a toujours été d’œuvrer pour un Congo debout au cœur de l’Afrique et qui marche. C’est la gâchette de l’Afrique que Franz Fanon avait assimilé à un revolver », dit le président national de l’UNC.

Pour rappel, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a été condamné à 20 ans de travaux forcés au premier degré dans le procès dit 100 jours pour détournements des deniers publics.