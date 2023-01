RDC-Ituri : une cinquantaine d’école fermées à cause de l’insécurité

Depuis le mois de décembre dernier, quarante-cinq établissements scolaires ont fermé leurs portes dans les territoires de Djugu et Mahagi à cause des attaques des groupes armés.

Pres de cinquante écoles sont fermées dans la province de l’Ituri. Pour cause, l’insécurité qu’ont vécu les populations de Djugu et Mahagi. Ces territoires sont victimes des attaques des groupes armés depuis le mois de décembre 2022.

Le dernier forfait de ces miliciens date de dimanche 15 janvier 2023 en matinée au village Afoyorwot. Ils ont saccagé et pillé des boutiques et une structure sanitaire. Une attaque attribuée à la milice CODECO.

Plus de soixante mille personnes de Mahagi ont fui depuis décembre, les affrontements entre les milices CODECO et Zaïre dans les chefferies des Anyals, d’Alur Djuganda et de Walendu Watsi. Elles sont allées s’installer dans des zones sécurisées, informent des sources locales.

Le gouvernement provincial de son côté assure que des dispositions sont prises pour imposer la paix dans ces entités.