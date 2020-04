RDC : Indemnités de sortie des salaires des membres du cabinet Tshibala « Nous avons tous étés payés »

Les 347 membres du Cabinet du Premier ministre honoraire Bruno Tshibala, en tout, affirment dans une déclaration datée 25 avril, avoir touché régulièrement, jusqu’à la fin du mandat de Tshibala, leurs émoluments, chacun selon ses fonctions.

Qui chercherait tant à nuire à l’ancien Premier ministre Bruno Tshibala pour une affaire sans tête ni queue ? Réagissant à une campagne mensongère et calomnieuse ourdie contre leur ancien boss, d’authentiques membres du Cabinet Tshibala, en l’occurrence Directeur de Cabinet et Adjoints, Conseillers principaux, Conseillers techniques spéciaux, conseillers et chargés d’études, lavent blanc l’ancien chef du Gouvernement quant à la « vraie-fausse » affaire indemnités de sortie et arriérés des salaires non payés.



Dans une déclaration en 9 points datée du 25 avril, signée par 347 membres duhonoraireles signataires déclarent avoir été payés tous. Ils ignorent l’existence d’un « soi-disant collectif de Conseillers et chargés d’études » du même cabinet qu’eux, et qui agite faussement l’opinion sur des salaires et indemnités non payés. Ces anciens collaborateurs de Tshibala sont surpris et écœurés en même temps à la fois.