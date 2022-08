Jules Alingete et Jimmy Munganga se font chantre de la bonne gouvernance prônée par le Chef de l’Etat. Les deux hommes sont déterminés à traquer les «criminels» et «indisciplinés» financiers…

L’Inspection générale des Finances -IGF- tient à la bonne tenue des Finances publiques. Cette détermination rencontre celle de la Cour des comptes. Jeudi 18 août, l’Inspecteur général chef de service est allé à la rencontre du Premier président de la Cour des comptes, fraichement installé, pour une prise de contact en vue d’une collaboration prometteuse dans la poursuite de leurs objectifs régaliens. Jules Alingete et Jimmy Munganga ont longuement échangé autour de leurs missions respectives qui convergent en plusieurs points.

Le n°1 de l’IGF a rassuré son hôte de la détermination de sa structure à accompagner la Cour des comptes dans le contrôle a posteriori des finances publiques. Les deux hommes ont également abordé la question de la coordination de contrôle des actions sur terrain afin d’éviter tout chevauchement susceptible de porter entorse au travail de chacun. Il était également question de saisir la nécessité légale de transmettre le rapport de l’IGF à la Cour des comptes pour voir les auteurs des malversations être poursuivis.

Au sortir de l’audience, Jules Alingete n’a pas tari d’encouragements envers la Cour des comptes qu’il juge «redynamisée». À l’en croire, cela permettra de rendre complet le dispositif prévu par le législateur: la sanction administrative, la sanction judiciaire des faits pénaux et la sanction de la Cour des comptes pour des fautes de gestion.

«La fonction contrôle est davantage rétablie et rehaussée. La gestion publique pourra progressivement avec cette redynamisation de la Cour des comptes, être améliorée», s’est réjoui le flic des finances publiques, rappelant au passage la détermination du Président de la République à lutter contre les antivaleurs.

«Nous, le corps de contrôle, devons intérioriser les valeurs qui doivent combattre les antivaleurs, à savoir: l’intégrité, la fermeté et la compétence», a-t-il poursuivi. Et de conclure: «nous partons avec beaucoup de satisfaction. Les prédateurs de nos finances publiques, ces criminels, seront désormais qualifiés d’indisciplinés, selon le langage de la Cour des comptes».

De son côté, le Premier président de la Cour des comptes a rassuré que sa juridiction jouera pleinement son rôle pour ne pas gripper la machine de gestion et de contrôle des finances publiques. «Lorsque la Cour des comptes sanctionne un gestionnaire pour faute de gestion, il est indigne de gérer la chose publique, on le vire. Nous allons faire notre travail. Aux autres de faire le leur», a-t-il suggéré.

Il a ensuite expliqué la procédure de contrôle: «Nous menons nos investigations et lorsque nous constatons des graves irrégularités dans le chef d’un contrôlé, nous proposons des mesures conservatoires qui peuvent aller jusqu’à la révocation. Il appartient à l’autorité de tutelle de relayer la décision de la Cour des comptes dans le délai de 5 jours». Le nouveau chef de la Cour des comptes se veut très décidé à «lutter contre les antivaleurs à travers un contrôle juridictionnel».

Pour rappel, l’Inspection générale des finances est un service spécialisé rattaché à la présidence de la République. Descendante du Corps spécial d’inspecteurs des Finances, l’IGF a été officiellement créée par Ordonnance présidente le 15 septembre 1987. Elle est passée définitivement sous l’autorité directe du Président de la République aux termes de l’Ordonnance n°09/097 du 08 décembre 2009. Elle a pour mission de vérifier et contrôler toutes les recettes et toutes les dépenses qui ont une incidence dans le budget de l’Etat.

Quant à la Cour des comptes, elle est l’institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics en RD-Congo. C’est une juridiction financière ayant compétence sur toute l’étendue du territoire national. Son pouvoir général et permanent de contrôle de la gestion des finances, des biens et des comptes du pouvoir central, de la province, de l’entité territoriale décentralisée et de ses organismes auxiliaires ainsi que de toute personne de droit public ou privé lui permet de juger les comptes des comptables publics principaux assignataires des recettes ou des dépenses. Elle veille au respect des délais de production des comptes par les comptables publics principaux assignataires.