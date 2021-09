Justin Bitakwira, ancien Ministre du développement rural, serait à la base d’un enregistrement audio dans lequel il aurait tenu des propos violents et incitant de jeunes membres de la communauté Bafuliiro à l’hostilité contre la communauté Banyamulenge.

Selon notre source, Human Rights DRC a reçu un enregistrement audio attribué à Justin Bitakwira, dans lequel des propos violents et incitant de jeunes membres de la communauté Bafuliiro à l’hostilité envers les membres de la communauté Banyamulenge.

UN Human Rights DRC est profondément inquiet de ce message qui attise la haine et incite à des attaques contre des civils innocents. Compte tenu de l’influence et position qu’occupe Justin Bitakwira au Sud-Kivu et dans les Hauts-Plateaux, région caractérisée par des conflits intercommunautaires.

Human Rights condamne fermement ces propos et invite son auteur à les retirer et à s’engager, à contribuer à la paix et à la réconciliation. Il rappelle aussi que les messages de haine et incitatifs à l’hostilité constituent une infraction en droit congolais et exposent leurs auteurs à des poursuites pénales et sanctions internationales.