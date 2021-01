L’ancien pilier du régime Kabila, l’honorable Lambert Mende a rejoint officiellement l’Union sacrée de la nation.

L’autorité morale de CCU a expliqué que cette décision est motivée par le souci « de participer et d’apporter un appui à la coalition gouvernementale annoncée par le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi.

Dans une lettre ouverte lui adressée par un cadre de son regroupement politique dont une copie est parvenue à notre rédaction, a expliqué que son parti est aligné comme ayant suivi Lambert Mende sans son accord.

Ci-dessous l’intégralité de la lettre.

Bonjour Honorable Mende,

C’est avec consternation que j’apprends que vous aviez convoqué la réunion du regroupement politique CCU et alliés pour demander aux membres d’adhérer à l’Union Sacrée.

Pendant que l’information circulait que vous avez intégré l’Union Sacrée, je vous ai appelé le samedi passé pour en savoir plus et vous m’aviez rassuré que cette information était fausse. Comme mon parti, l’Union Républicaine fait partie de CCU et alliés et que les membres de mon parti voulaient se retirer de cette alliance, je les ai fait part de notre conversation. Mais à ma surprise, je reçois ce matin un document d’adhésion à l’Union Sacrée avec la signature d’un membre de l’Union Républicaine qui nous dit que vous lui aviez demandé tout simplement de signer la liste de présence à une réunion qui n’avait rien affaire avec l’adhésion à l’Union Sacrée.

Honorable, je regrette que vous ayez fait adhérer notre parti contre notre propre volonté à l’Union Sacrée, surtout que vous m’aviez, vous même rassuré le samedi passé que CCU et alliés ne va pas intégrer cette structure. L’acte que vous aviez posé fait partie de manque de culture politique en République Démocratique du Congo et l’UR ne peut pas adhérer à cet acte de trahison.

Honorable, l’UR et moi restons membre du FCC et sommes attachés à la seule vison du Président Joseph Kabila pour la RDC, notre autorité morale. Comme vous aviez choisi l’Union Sacrée, nous vous informons que désormais l’Union Républicaine ne fait plus partie de votre regroupement politique, CCU et alliés.

Zihindula V. Mulegwa, LLM

Président