RDC/Goma: la population manifeste contre le maintien de la MONUSCO

Le mandat de la MONUSCO a été maintenu pour une année de plus. Les populations ne semblent pas ravis de cette décision prise par l’ONU et ont manifesté ce mercredi 21décembre.

C’est un climat glacial qui prévaut depuis le début de cette semaine à Goma. Le nouveau mandat de a MONUSCO en RDC ne fait pas des heureux au sein de la population. Des marches de protestation ont été mises en place par ces derniers, pour manifester leur désaccord face à cette résolution du conseil de sécurité de l’ONU.

Il est reprocher à la MONUSCO de ne pas réellement protéger les civils. En 22 ans d’activités, le bilan selon plusieurs n’est pas positif. De plus, la montée en puissance des attaques dans l’Est du pays est devenue un nouveau prétexte pour la population de rejeter la MONUSCO. Les casques bleus avaient été accusés d’utiliser la force contre les manifestants l’été dernier.

»Aujourd’hui, le gouvernement vient de renouveler à nouveau le mandat de la MONUSCO, et nous disons non, pas au Nord-Kivu. Parce que nous ne pourrons pas vivre avec ce criminel qui a assassiné plus de 34 civils non armés, pour avoir juste manifesté pour demander le départ d’une mission qui n’a pas réussi à ramener la paix dans l’est du Congo. » a déclaré Jack Sizahera, militant local des droits de l’homme, au micro de Africanews.fr.

Néanmoins, la résolution prolongeant la force de maintien de la paix de l’ONU jusqu’au 20 décembre 2023, condamne fermement tous les groupes armés nationaux et étrangers opérant dans le pays et exige qu’ils cessent immédiatement toute violence et toute action déstabilisatrice.