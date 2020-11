RDC-Goma: arrestation des présumés assassins de l’homme d’affaires Simba Ngezayo

La Police Nationale Congolaise (PNC) annonce l’arrestation des présumés assassins de l’homme d’affaires Simba Ngezayo tué par balle mardi à Goma.

Selon les sources policières, trois personnes ont été appréhendées mardi à 22heures à Ndosho et Mapendo, deux quartiers du chef-lieu du Nord-Kivu. La Police donne même des noms: un certain Mutabazi qui aurait tiré et deux autres personnes dont un motard. Deux armes ont été également ravies pendant l’opération.

Simba Ngezayo a été tué vers 7h20 alors qu’il déposait son fils à l’école. Une enquête avait directement été ouverte, annonçait la Police