Le dimanche 30 janvier, le chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi avait reçu à la Cité de l’Union Africaine, deux chanteurs Français d’origine congolaise: Maître Gims et son frère Dadju. Félix Tshisekedi a fait de ces deux frères, ambassadeurs de la Rumba Congolaise récemment inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Gims et Dadju ont reçu des passeports diplomatiques pour mieux représenter la RDC dans le monde. Une décision largement décriée par les Congolais.

Monsieur Patrick rencontré devant une station d’essence sur le Boulevard Sendwe dans la commune Kalamu ne comprend pas cette décision de faire des deux frères les ambassadeurs d’un art qu’ils ne pratiquent pas. « J’avais lu cette information sur une page et je pensais que c’était une fausse information, mais quand je l’ai lue sur le compte officiel de la Présidence je n’en revenais pas. Dadju est Français si je ne me trope pas et Gims ça fait longtemps qu’il demande la nationalité française et en quoi sont-ils Congolais? Ils ne pratiquent pas non plus de la Rumba et comment sauront-ils la défendre ? », se questionne monsieur Ptrick.

Madame Mimi, elle ne dit n’avoir jamais entendu Gims et Dadju au son de la Rumba : « où sont Fally, Koffi, Ferre et tant d’autres Congolais qui font la fierté de cette musique depuis des années ? Fally et Koffi sont d’ailleurs connus autant que ces musiciens. J’aurai 45 ans cette année et je pense que cette nouvelle doit énerver les vrais défenseurs de la Rumba comme Werra, Wazekwa, JB Mpiana, Karmapa et les autres », regrette cette dame.

Ferre Gola, musicien international congolais a laissé un message énigmatique ce matin du 31 janvier 2022. Juste des émoticônes avec masques, signe du désaveu selon les internautes.

Sur la toile les réactions sont aussi mitigées, la décision prise par le président de la République ne rencontre pas l’assentiment de plusieurs internautes. Freddy-Marcel par exemple pense que c’est de la trahison de leur accorder des passeports diplomatiques congolais : « nul n’est prophète chez soi. Je regrette qu’après avoir tenu des propos désobligeants envers la RDC, Gims soit récompensé de cette manière. Il n’a jamais été considéré comme un congolais. C’est de la trahison », s’exprime cet internaute.

Beaucoup de commentaires vont dans le sens de celui de Freddy-Marcel. Ce que beaucoup dénoncent, c’est la dernière interview de Maître Gims où le célèbre chanteur clame tout haut qu’il se sent plus Français que Congolais et que partout où il va, il se présente comme Français.

Certains pensent que faire de Dadju et Gims des ambassadeurs de la Rumba est une bonne chose. « Ce que le président Felix-Antoine Tsisekedi fait est de loin mieux que ses prédécesseurs, son pragmatisme quand un Congolais est humilié à l’étranger. On se souvient de l’étudiant en Belgique. Et aujourd’hui. il reçoit Maître GIMS que la France essaie d’humilier. En toute objectivité », écrit le docteur Jacques.

Selon la Présidence, Gims et Dadju vont « s’investir dans la création, à Kinshasa, de studios d’enregistrement aux standards internationaux et d’un grand festival musical annuel ».