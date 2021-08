La Police National Congolaise (PNC), a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser les activistes réunis autour du Palais du peuple pour exiger la dépolitisation de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

Des centaines de jeunes s’étaient réunis devant le palais du peuple, suite à l’appel du mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA) pour exiger la dépolitisation de la centrale électorale.

« Les élections, au lieu de nous unir, elles nous divisent. C’est pourquoi la jeunesse est venue dire non à une CENI politisée. Denis Kadima est proche de Félix Tshisekedi. C’est un Malonda version UDPS. Nous exigeons un consensus. Que nos pères spirituels nous mettent ensemble. On n’a juste besoin de deux semaines pour dépolitiser la CENI. On va sortir les délégués de Félix Tshisekedi et ceux de Joseph Kabila de la loi organique et on les remplace par les délégués de la société civile classique et on va aux élections », a dit à Prince Epenge, l’un de communicateur de la coalition Lamuka.

Et d’ajouter: « nous sommes prêts à affronter les élections depuis deux ans. Nous ne voulons pas de chaos électoral. Nous demandons le rejet par Christophe Mboso des PV déposés par M. Dodo Kamba. Les mouvements citoyens sont ici pour dire qu’on ne veut pas d’une autre fraude. Il faut que Félix Tshisekedi quitte la voie tracée par Joseph Kabila ».

Pour rappel, le président de la chambre basse du parlement congolais, Christophe Mboso Nkodia, a réceptionné les PV déposé par six confessions religieuses désignant ceux qu’elles considèrent comme leurs délégués au Bureau et à la plénière de la CENI.

Signalons aussi qu’à part la société civile, Lamuka, FCC, Ensemble pour la République de Moise Katumbi et UNC de Vital Kamerhe, veulent un plus large processus autour de ce processus.