Via son compte Twitter, Francine Muyumba a émis les vœux de trouver des explications sur la présence de l’armée rwandaise en République Démocratique du Congo.

La présence de l’armée Rwandaise sur le sol congolais et la violation de l’intégrité territoriale par certains pays voisins continuent à susciter des réactions au pays. La sénatrice Francine Muyumba s’interroge de quoi pense les autorités suite à cette situation qui tend à se généraliser.

A l’heure où l’intérêt personnel de certains politiciens prévalent devant les enjeux de la nation, l’intégrité de notre pays reste menacée. Pouvons-nous avoir des explications sur la présence de l’armée rwandaise sur le territoire congolais? Qu’en est-il de la la présence #Zambie — Amb.Francine MUYUMBA NKANGA 🇨🇩 (@Muyumba) January 4, 2021

A en croire Francine Muyumba, à l’heure où l’intérêt personnel de certains politiciens prévaut devant les enjeux de la nation, l’intégrité de notre pays reste menacée. « A Kinshasa, c’est le partage du pouvoir et les intérêts politiques qui deviennent de plus en plus une priorité pour les dirigeants » déclare la sénatrice.

Pour rappel, le groupe d’experts de l’ONU avait dans son récent rapport, confirme la présence de l’armée Rwandaise sur le sol congolais. Pendant ce temps à Kinshasa c’est un silence de mort, tout le monde semble s’intéresser à la formation d’ un gouvernement d’Union sacrée.