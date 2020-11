Au terme des consultations nationales convoquées par le chef de l’État Félix Tshisekedi, les choses ne seront plus les mêmes dans la gestion du pays.

Le président de la République Félix Tshisekedi qui avait promis de revenir vers le peuple pour annoncer ses grandes décisions, devra rassurer que ses oreilles ont bien capté les centaines de desiderata des personnalités qui ont défilé devant lui.

Cependant, la vision de Félix Tshisekedi ne pourra être appliquée que par une équipe gouvernementale qui soit capable de regarder dans la même direction que lui et qui partage à fond ses convictions (les peuples d’abord).

Dans cette optique, Ilunga Ilunkamba et son équipe gouvernementale, ne répondent plus à cette vision. C’est donc sans surprise que le président Tshisekedi envisage la formation d’un gouvernement de mission, un gouvernement d’union sacrée avec un agenda d’objectifs et de résultats. Sinon, les trois semaines des consultations n’auront été qu’une perte de temps et d’énergie pour le président de la République et pour le pays.