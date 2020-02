RDC : Festival Amani, le Ministre de la Culture ordonne la délocalisation de la prochaine édition

Jean Marie Lukunji Ministre congolais de la Culture, est venu à Goma pour lancer la 7ème édition du Festival Amani.Lors d’une conférence de presse jeudi 13 février dernier, Jean Marie Lukunji a ordonné la délocalisation de cette fête culturelle.

« Le Congo est un pays de la culture, j’invite les congolais à venir massivement à ce festival. Je vous demander à songer comment produire le festival dans les autres coins du pays », a indiqué le Ministre national de la Culture.

Pour le ministre, la RDC est vaste et elle ne devrait pas être seulement représentée par la ville de Goma pendant toutes les éditions. « Le Congo est vaste, avec mes services on pourra voir comment délocaliser ce festival dans une province très loin de Goma. On va transplanter le festival dans un autre endroit », a-t-il dit.

Pendant 3 jours soit du 14 au 16 février prochain, plus 36.000 festivaliers sont attendus dans cette tête culturelle.