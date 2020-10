Le chef de l’Etat congolais Félix Tshisekedi, a ouvert ce mercredi 7 octobre 2020, à partir de Goma, en visioconférence, le mini-sommet quadripartite RDC-Angola-Ouganda-Rwanda.

Les présidents Joao Lourenço de l’Angola, Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Kaguta Museveni de l’Ouganda, sont en visioconférence avec leur homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de cette réunion de haut niveau.

Dans son allocution d’ouverture, Félix Tshisekedi a remercié ses homologues pour leur disponibilité à participer à cette importante réunion en cette période particulière de la crise sanitaire dit à la pandémie de la covid-19.

Yoweri Museveni, Paul Kagame et Joao Lourenço ont tour à tour loué l’initiative du chef de l’État congolais pour cette opportunité offerte aux présidents des pays voisins de la RDC de parler des questions qui préoccupent leurs États respectifs.

L’objectif de cette rencontre virtuelle, est d’atteindre le raffermissement des relations de bon voisinage par la conjugaison des efforts des pays concernés en faveur de la coopération, de la pacification et de la stabilisation de l’Est de la RDC et de la sous-region des Grands Lacs.

L’ordre du jour adopté par les experts des quatre pays participants prévoit des échanges sur l’évaluation de la situation politique, diplomatique et sécuritaire, la coopération sanitaire, la lutte contre l’exploitation et le commerce illicite et la coopération contre la Covid-19.

Après un état des lieux sur chaque secteur, les quatre chefs d’État vont prendre des recommandations qui seront coulées dans un communiqué final sanctionnant la fin des travaux.