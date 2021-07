Le chef de l’État Félix Tshisekedi lance ce jeudi 22 juillet 2021, le séminaire du gouvernement, afin d’orienter l’action gouvernementale.

Selon notre source, les travaux se dérouleront pendant trois jours au Kempisky Fleuve Congo Hôtel. Plusieurs modules sont au programme: Finances publiques, procédures législatives, les contours de l’administration publiques, etc. Des experts dont des professeurs des divers domaines vont animer ce séminaire.

Il sied de signaler que, ce séminaire intervient environ quatre mois après l’installation du gouvernement Sama Lukondé, le deuxième gouvernement du quinquennat de l’UDPS.

Selon le Premier ministre Jean-Michel Sama, l’action gouvernementale tourne autour de six priorités majeurs du pays. Il s’agit notamment des efforts pour la restauration de l’autorité de l’Etat et le retour de la paix dans la partie Est du pays, l’instauration d’un Etat de droit et le respect des droits humains, l’organisation d’un recensement pour permettre au congolais de disposer d’une carte d’identité et l’organisation des élections à bonne date.

Pour le chef de l’Etat, « il faut se concentrer sur deux secteurs: santé et sécurité. Les deux secteurs peuvent ruiner tous les autres. Nos moyens doivent être affectés vers la santé et la sécurité », avait déclaré Félix Tshisekedi le 1er juillet à Goma.

Pour rappel, Félix Tshisekedi, avait dirigé son tout premier séminaire gouvernemental au Kongo central à Zongo du 27 au 28 décembre 2019.