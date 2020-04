RDC : Félix Tshisekedi a reçu dimanche 26 avril 2020 Jean-Marc Kabund et Augustin Kabuya

Jean-Marc Kabund et Augustin Kabuya, ont été reçus dimanche 26 avril dernier par le chef de l’État l’État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Selon certaines sources proches de la résidence présidentielle de la Nsele où a eu lieu la rencontre, les deux dirigeants du parti présidentiel ont pris langue avec le chef de l’État pendant près de 3h.

À en croire les mêmes sources, la reprise des activités du comité de suivi de l’accord CACH-FCC et la situation politique au sein de l’UDPS étaient au cœur des échanges entre le président Tshisekedi et le tandem Kabund-Kabuya.

Pour rappel, les torchons brûlent depuis un certain temps à l’UDPS. Le leadership de Jean-Marc Kabund et Augustin Kabuya est contesté par quelques cadres du parti dont Paul Tshilumbu, Jacquemin Shabani et Peter Kazadi.

Ces derniers appellent au respect des textes du parti qui, estiment-ils, doit conduire à la convocation du Congrès afin d’élire un nouveau président de l’UDPS.