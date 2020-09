Le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé dimanche à la Cité de l’Union africaine avec les délégations de professeurs de l’Université pédagogique nationale (UPN) et de l’Université de Kinshasa (UNIKIN), sur les revendications à la base des grèves généralisées observées depuis plusieurs mois au sein des établissements universitaires.

Le Chef de l’’Etat a d’abord pris langue avec l’Association des professeurs de l’Université pédagogique nationale (APUPN) venue lui soumettre un train des réclamations longtemps restées sans solution.Le Pr Raoul Ekwampok Kandum, président de ladite association a plaidé auprès du Président de la République, au nom de leur assemblée générale pour l’amélioration de conditions sociales des professeurs, notamment l’achèvement de certains bâtiments toujours en chantier sur le site de l’UPN, une situation qui fait qu’ils sont à ce jour sans bureau. À cette liste s’ajoutent le trop perçu sur la vente des véhicules des professeurs, le manque à gagner de 2018-2019, les étudiants qui manquent de cadre approprié et leur situation salariale.

Le Chef de l’État s’est montré très attentif à toutes ces revendications et a promis de s’impliquer pour des solutions idoines dans le plus bref délai. Il a également promis d’effectuer une visite d’inspection à l’Université pédagogique nationale pour palper du doigt la réalité qui y prévaut. Dans cette même perspective, le Chef de l’État Félix-Antoine Tshisekedi a également échangé avec l’Association des professeurs de l’Université de Kinshasa (UNIKIN), conduite par son président, le Pr Mathieu Bokolo.

Ce dernier a fait part au Chef de l’État une pile des revendications liées à la perte du pouvoir d’achat suite à la dévaluation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère. La problématique de l’augmentation de leurs rémunérations jamais revues depuis plus de 10 ans et l’épineuse question de trop perçu sur la vente des véhicules des professeurs, sont les autres points qui ont aussi été abordés en vue de solliciter l’implication de l’autorité suprême, a fait savoir le Pr Bokolo. Attentif et soucieux de solutionner les problèmes qui minent les différents corps sociaux, le Président de la République s’est montré favorable au mémorandum de ses hôtes pour qu’ils obtiennent gain de cause.

Ces deux délégations sont réparties, avec l’espoir de convaincre leurs assemblées générales respectives en vue de la levée de la grève au sein des universités publiques. La conseillère principale en charge des questions juridiques et administratives, la Professeure Nicole Bwatshia ainsi que le conseiller au collège éducation et recherche scientifique, le Professeur Richard Musomo Amundala ont pris part à cet échange. Cette rencontre a été facilitée par le député national honoraire Franck Diongo, animé de la volonté de rechercher la paix sociale.

Rappelons que le 15 août dernier, le Chef de l’Etat Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s’était rendu au campus de l’UNIKIN pour la remise des homes aux étudiants entièrement réhabilités par le gouvernement de la république. S’adressant aux étudiants, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait pris l’engagement de s’impliquer personnellement afin que les conditions soient améliorées aussi bien pour les enseignants que pour les enseignés.