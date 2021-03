Les deux leaders de la coalition Lamuka ne comptent pas aller à ces joutes électorales avec le présent format de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) dont la majorité de la classe politique congolaise a noté des faiblesses pendant le dernier cycle électoral.

Martin Fayulu et Adolphe Muzito ont déjà la tête tournée vers les élections de 2023. Ces opposants, à la tête du présidium de Lamuka, prévoient de présenter, le vendredi 12 mars au CEPAS à Gombe, leur proposition de révision de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Ceni.

Un communiqué émanant de cette plateforme politique et co-signé respectivement par Martin Fayulu qui en est le coordonnateur et Adolphe Muzito renseigne que cette séance est réservée uniquement aux invités.

Il sied de noter que, la question sur la réforme de la CENI préoccupe au plus haut point les acteurs politiques. La majorité des partis et mouvements politiques sont d’accord quant aux réformes en perspective de 2023, mais chacun y va de son gré. Rappelons que le G13 a initié des entrevues avec un certain nombre de leaders politiques avant que le président Félix Tshisekedi n’annonce ses consultations nationale.

Martin Fayulu et Adolph Muzito, n’ont plus besoin de revivre l’expérience de la présidentielle de décembre 2018.