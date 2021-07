Théo Ngwabidje Kasi gouverneur de la province du Sud-Kivu a fixé à 25 dollars les frais de participation aux épreuves de l’EXETAT 2021. La décision a été annoncée dans un arrêté signé samedi 03 juillet dernier.

« L’ensemble des frais prévus par l’édit budgétaire est de l’équivalent en francs congolais de 25 dollars répartis comme suit dissertation et oral de français 13, 25$, pratique professionnelle et épreuves traditionnelles 2,25$ et session ordinaire 9,43$ », dit l’arrêté signé Théo Ngwabidje Kasi.

Notons aussi qu’un montant de 10 dollars a été fixé pour les frais du TENAFEP. « Les frais de participation au Test National de Fin d’Études Primaires TENAFEP sont fixés à l’équivalent en Francs Congolais de 10 dollars américains, payables uniquement par des élèves des écoles privées agréées », a ajouté cet arrêté.

Il sied de signaler que, la fixation de frais de participation l’EXETAT divise enseignants et députés dans la province. Selon l’édit budgétaire voté par l’assemblée provinciale du Sud-Kivu, ces frais sont fixés à 15 dollars. Un montant rejeté par les inspecteurs qui ont manifesté dans la ville de Bukavu pour s’opposer à ce prix.