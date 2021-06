Le premier ministre Jean-Michel Sama a eu une séance de travail sur l’état de siège, dans son cabinet, à la primature mardi 01 juin 2021, avec quelques membres de son gouvernement.

Parmi les membres du gouvernement Sama Lukonde qui ont pris part à cette séance de travail, il y a notamment le Ministre d’Etat, Ministre du Budget Armé Boji Sangara, le Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants Gilbert Kabanda, celui des Finances Nicolas Kazadi Kadima’Nzuzi et le Chef d’État Général des FARDC Célestin Mbala Musense.

Il était question, au cours de cette importante réunion, de passer en revue l’évolution de l’état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. Selon une déclaration finale de cette séance de travail, des dispositions de renforcement en capacités de nos vaillants soldats sur le terrain ont été prises au cours de cette séance de travail.

« L’évolution de l’état de siège qui a été décrété par le gouvernement, ce que nous pouvons dire à ce stade c’est que, comme tout processus, il y a le démarrage, il y a l’accélération, et puis il y a le point qu’on arrive à l’objectif final. Pour le moment, nous sommes en phase de l’accélération, parce que tous les dispositifs sont pris, c’est comme un avion qui décolle, Avec les ressources que le ministre du budget et le ministre des finances ont mis à la disposition du ministère de la défense nationale, nous allons connaître une accélération des activités de l’état de siège. Les opérations sur terrain vont démarrer avec la logistique, avec toutes les capacités financières, il y a des hommes que nous allons devoir bouger pour aller dans les zones de l’état de siège et je peux vous rassurer, d’ici deux semaines maximum, la situation ne sera plus la même », a dit Gilbert Kabanda, Ministre de la défense nationale.