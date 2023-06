RDC-état de siège : les travaux préparatoires sont lancés

Les travaux préparatoires de la Table ronde sur l’état de siège décrété dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, démarrent ce lundi 19 juin, à l’immeuble du gouvernement à la Place Royale, à Kinshasa.

« Cette rencontre se tient en réponse aux différentes recommandations dégagées par le gouvernement de la République, relatives à l’état de siège proclamé dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, par le Président de la République qui avait annoncé la tenue d’une Table ronde devant examiner les conditions de la requalification de cette mesure », note le document signé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde.

Quelques membres du gouvernement, les caucus des députés nationaux du Nord-Kivu et de l’Ituri, ainsi que certains officiers supérieurs des FARDC et de la Police nationale congolaise (PNC) et des personnalités tant civiles que religieuses sont attendus à cette rencontre appelée à requalifier la situation d’urgence dans les deux provinces concernées.

La table ronde qui décidera de l’avenir de l’état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri devrait être organisée au mois de novembre de l’année passée. C’est ce qu’avait annoncé le 13 octobre, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, et porte-parole du gouvernement.

Rappelons que le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait déjà dirigé le 4 mai 2022 à Kinshasa une réunion d’évaluation de l’état de siège instauré depuis le 6 mai 2021 dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.